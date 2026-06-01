Англія

Прощання тренера після невдалого сезону.

Англійський Ліверпуль завершив сезон стратегічним рішенням щодо звільнення нідерландського головного тренера Арне Слота.

Наостанок, 47-річний фахівець вирішив звернутись до вболівальників "червоних" за допомогою відкритого листа.

"Ви проходите під тим знаменитим знаком у тунелі Енфілда і відчуваєте змішані емоції. Велика відповідальність, звичайно. Перед великою історією цього клубу.

Великі очікування, певна річ. Ушанувати спадщину, яка впродовж 134 років робила Ліверпуль одним із найбільших клубів світового футболу.

І також рішучість. Змагатись. Перемагати. Приносити успіх фанатам на Енфілді, відомим у всьому світі.

Те, що всі ці емоції завершилися титулом Прем'єр-ліги лише за мої перші 12 місяців перебування в клубі, було неймовірно. Це був не просто трофей, а нагорода за наполегливу працю, жертву та відданість, проявлені такою кількістю людей у ​​клубі.

Це стало ще більш значущим, тому що ви могли насолоджуватися цим разом із нами. Співали пісні, вітали голи. І в день, коли ми підняли трофей, ви також були там. Вишикувались уздовж вулиць біля стадіону, наповнюючи Енфілд передчуттям перемоги.

Хоча у вас було багато чого забрано у 2020 році, я ніколи не забував, наскільки важливо було те, що ви були частиною всього цього. Бачити, як ви зібрались сотнями тисяч на вулицях Ліверпуля заради святкування титулу, лише підтвердило цю думку.

Те, що сталося пізніше того ж дня на Вотер-стріт, було шокуючим, і мої думки залишаються з усіма постраждалими. Мені випала честь на власні очі побачити ваш дух співчуття та єдності.

Це дух, який переносив це місто крізь важкі моменти раніше, і той, який, я сподіваюсь, допоможе встановити справедливість та відповідальність, за які так багато людей боролись упродовж багатьох років.

Те, що лише через кілька тижнів після цього спільного святкування ми втратили Діогу Жоту, було неймовірним.

Більше за все я хочу згадати товариша по команді, друга та неймовірну людину, яка торкалась життя тисяч із вас щоразу, коли носила знамениту емблему цього клубу.

У один із найскладніших моментів, із якими зіткнувся цей клуб, любов, співчуття та підтримка, виявлені ліверпульською родиною, були надзвичайними. Залишаючи цей клуб, було б недбалістю з мого боку не сказати, що те, як ви вшанували Діогу та тримались разом заради його пам’яті, це залишиться зі мною назавжди.

Зв'язок, який ми розділяємо, виходить за рамки футболу, за рамки європейських вечорів під вогнями Енфілда чи звуку пісні "You'll Never Walk Alone", що лунає з Копа.

Ви від самого початку зробили так, що я почувався бажаним гостем, і допомогли мені на цьому шляху. Це те, що я ціную.

Звичайно, важливо сказати спасибі. Гравцям, які з гордістю носили цю емблему, представляючи клуб по всьому світу. Персоналу — не лише тим, хто на тренувальному полі, — але й тим, хто за лаштунками, незалежно від того, чи обслуговували вони поля на Енфілді, чи працювали в їдальні на тренувальному полі.

Керівництву клубу та власникам — за вашу довіру та управління. Легендам, які підтримували мене та демонстрували мені важливість "Ліверпульського шляху". Було приємно працювати з вами всіма.

20 чемпіонський титул Ліверпуля належить усім нам, і він залишиться важливим розділом в його історії. За це ми всі повинні пишатись.

Цей клуб завжди оцінюватиме себе за найбільшими почестями. Так і має бути.

Але я також йду, знаючи, що клуб саме там, де йому місце — серед "еліти" Європи. Забезпечення футболу в Лізі чемпіонів було важливим обов'язком, який гарантує, що Ліверпуль зможе продовжувати змагатись на найвищому рівні наступного сезону та далі.

Я йду з повною впевненістю в тому, що чекає попереду. Гравці, які так багато дали цьому клубу, які підтримували його цінності та допомогли створити стільки незабутніх моментів, заклали фундамент, який витримає будь-яке випробування.

Водночас зароджується нове покоління, готове написати свою власну історію та прийняти відповідальність, пов'язану з носінням цієї футболки.

Зміни — це частина футболу, але я знаю, що цей клуб продовжуватиме пишатись своїми людьми.

Коли я вперше стояв під тим знаком у тунелі Енфілд, я знав, чого вимагає цей клуб. І тепер я йду, знаючи, що ми ніколи не припиняли прагнути до цього", — заявив нідерландський фахівець.

Ліверпуль провів під орудою Слота 113 матчів у всіх турнірах (66 перемог, 18 нічиїх, 29 поразок).