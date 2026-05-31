Вихованець лондонців не зміг закріпитися в основі шпор і, пройшовши через низку оренд, нарешті знайшов свою команду в Чемпіоншипі.

Клуб з Чемпіоншипу Престон Норт Енд активував опцію повноцінного підписання півзахисника Альфі Девайна з лондонського Тоттенгем Готспур. За інформацією видання Lancashire Post, сума викупу склала понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів, що стало рекордним або одним із найбільших трансферів в історії команди.

Альфі Девайн є вихованцем шпор. У підлітквому віці Тоттенгем придбав його у Вігана. Талановитий англійський півзахисник пройшов усі вікові команди Тоттенгема і встиг дебютувати та зіграти декілька матчів за дорослу команду лондонців. Проте, незважаючи на яскравий дебют у Кубку Англії, де він навіть відзначився забитим м'ячем, закріпитися в основі гранда АПЛ йому так і не вдалося.

Щоб гравець отримував необхідний ігровий час, Тоттенгем відправляв його в оренди до нижчих дивізіонів та за кордон: Девайн встиг пограти за Порт Вейл, Плімут Аргайл та бельгійський Вестерло. Однак саме у Престоні гравець по-справжньому знайшов себе та став лідером команди.

У нинішній кампанії півзахисник продемонстрував чудову гру та стабільність: за 48 матчів у всіх турнірах він забив 8 голів та віддав 8 асистів. Зусилля Девайна та його партнерів дозволили Престону стабільно виступити у цьому складному сезоні: чемпіонат 2025/26 років команда завершила на 14-му місці в турнірній таблиці Чемпіоншипу, маючи у своєму активі 60 очок.

Вдала гра молодого англійця не залишилася непоміченою експертами. Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість 21-річного Алфі Девайна у солідні 8 мільйонів євро.