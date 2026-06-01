Підопічні Карло Анчелотті здобули переконливу перемогу з рахунком 6:2 перед поїздкою на чемпіонат світу.

Збірна Бразилії впевнено переграла Панаму з рахунком 6:2 у товариському матчі, який відбувся на легендарному стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро.

Господарі відкрили рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі. Вінісіус Жуніор скористався помилкою оборони суперника та вивів Селесао вперед. Втім, на 14-й хвилині панамці відновили рівновагу завдяки автоголу Матеуса Куньї.

Команда Карло Анчелотті продовжила контролювати гру й ще до перерви повернула собі перевагу. На 39-й хвилині точним ударом відзначився Каземіро.

У другому таймі бразильський наставник повністю оновив склад, здійснивши одразу десять замін, але це лише додало господарям свіжості. Після перерви Бразилія забила ще чотири м’ячі. Голами відзначилися Раян, Лукас Пакета, Ігор Тіаго, який реалізував пенальті, та півзахисник Ботафого Даніло.

Панама змогла відповісти лише наприкінці зустрічі, коли на 84-й хвилині Карлос Харві скоротив відставання в рахунку.

Для збірної Бразилії цей матч став останнім домашнім перед відправленням на чемпіонат світу-2026. Наступний контрольний поєдинок команда Карло Анчелотті проведе 7 червня проти Єгипту в Клівленді.

На майбутньому мундіалі бразильці виступатимуть у групі С разом із Марокко, Шотландією та Гаїті. Панама зіграє у квартеті L, де її суперниками стануть Англія, Хорватія та Гана.

Бразилія — Панама 6:2

Голи: Вінісіус Жуніор, 2, Каземіро, 39, Раян, 53, Лукас Пакета, 60, Ігор Тіаго, 63 (пен.), Даніло, 81 — Кунья, 14 (автогол), Харві, 84.