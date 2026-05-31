Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Австралія давно перестала бути екзотичною збірною для чемпіонатів світу. Колись "Соккеруз" асоціювалися з нескінченними розгромами острівних команд Океанії та болючими стиковими матчами, у яких країна роками залишалася за крок від мундіалів. Тепер усе інакше. Австралійці вже звикли до рівня Азії, стабільно грають на великих турнірах і вкотре їдуть на чемпіонат світу без статусу сенсації.

Але водночас нинішня збірна Австралії — одна з найменш "зіркових" команд турніру. Тут немає футболістів масштабу Кехілла, Відуки чи К’юелла. Немає суперзірок із топклубів Європи. Є лише дуже організована команда, яка звикла виживати через дисципліну, фізичну готовність та характер.

Саме це і робить Австралію незручною. Їх рідко називають фаворитами, але майже кожен великий турнір показує: списувати "Соккеруз" зарано.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ D

США

Парагвай

Туреччина

Австралія

АВСТРАЛІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Кваліфікація для австралійців вийшла дуже показовою. Вона чудово продемонструвала дві сторони цієї команди: абсолютну перевагу над слабшими суперниками та проблеми у матчах, де потрібно створювати футбол самостійно.

Другий раунд відбору Австралія пройшла майже без спротиву. Ліван, Палестина та Бангладеш не змогли нав’язати боротьбу — шість перемог, 22 забиті м’ячі та жодного пропущеного.

Але фінальний етап кваліфікації вже виглядав набагато складніше. Австралія несподівано програла Бахрейну, втратила очки проти Індонезії, Саудівської Аравії та Японії, а сам футбол команди часто був надто обережним. Усе змінив фініш відбору. Чотири перемоги поспіль дозволили "Соккеруз" спокійно забрати другу сходинку та напряму кваліфікуватися на чемпіонат світу. Для Австралії це вже шостий поспіль мундіаль — показник, який ще 20 років тому здавався фантастикою.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Футбольна історія Австралії завжди була особливою через географію.

Протягом десятиліть "Соккеруз" фактично жили у футбольній ізоляції. В Океанії вони не мали конкурентів, але водночас не отримували достатньо сильних матчів для розвитку. Саме через це Австралія роками домінувала у своєму регіоні, а потім постійно програвала стикові матчі за право потрапити на чемпіонат світу. Особливо болючими стали вильоти від Аргентини, Ірану та Уругваю.

Ситуація змінилася лише у 2006 році, коли Австралія перейшла до Азійської конфедерації. І майже миттєво це дало результат. Того ж року команда Гуса Гіддінка пробилася на ЧС-2006 та сенсаційно вийшла до плей-оф у групі з Бразилією, Хорватією та Японією. В 1/8 фіналу Австралія лише наприкінці матчу поступилася майбутнім чемпіонам — Італії.

Ще один великий успіх прийшов у Катарі. На ЧС-2022 "Соккеруз" вдруге в історії дісталися плей-оф та дали дуже серйозний бій Аргентині. Саме тому Австралію давно вже не варто сприймати як випадкового учасника чемпіонатів світу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ТОНІ ПОПОВИЧ

Тоні Попович — людина, яка чудово розуміє австралійський футбол зсередини.Колишній захисник збірної був частиною покоління, яке ще виступало в Океанії та роками намагалося прорватися на великі турніри. Після завершення кар’єри Попович швидко став одним із найавторитетніших тренерів країни.

Його футбол дуже прагматичний. Попович не намагається зробити з Австралії команду, яка контролюватиме м’яч 65% часу. Він чудово розуміє обмеження нинішнього складу та будує гру навколо дисципліни, компактності та фізичної боротьби.

У матчах проти фаворитів Австралія часто переходить на п’ять захисників та грає максимально вертикально. І саме така модель уже неодноразово приносила результат.

ЯК ГРАЄ АВСТРАЛІЯ?

Австралія — одна з найпрямолінійніших команд турніру. "Соккеруз" не прагнуть довгих позиційних атак або складного контролю м’яча. Команда грає дуже вертикально: швидкий перехід, довга передача вперед, активне використання флангів та максимальна кількість боротьби. Особливо важливу роль відіграють латералі. Саме через них Австралія створює ширину в атаці та намагається доставляти м’яч у штрафний майданчик.

Проти сильних суперників австралійці сідають глибоко та роблять ставку на контратаки й стандарти. Вони чудово розуміють, що індивідуально поступаються більшості топ-збірних, тому компенсують це організацією та самовіддачею. Головна проблема — нестача креативу. Якщо суперник забирає простір і змушує Австралію будувати позиційні атаки, команда починає втрачати якість.

ГОЛОВНА ЗІРКА: МЕТЬЮ РАЯН

Метью Раян уже давно став символом сучасної збірної Австралії. 33-річний воротар провів понад сотню матчів за національну команду та залишається її головним джерелом досвіду. У великих матчах саме Раян часто тримає Австралію у грі.

Попри не надто гучну клубну кар’єру, австралієць багато років стабільно виступає в Європі та регулярно демонструє дуже сильний рівень у матчах проти топсуперників. Для нинішньої Австралії його роль величезна — особливо з огляду на те, скільки часу команда проводить без м’яча.

ЧІРКАТІ ТА БОЙЛ — НАДІЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Алессандро Чиркаті — головний молодий талант цієї збірної. Центральний захисник Парми має хорошу першу передачу, впевнено грає один в один та вже зараз вважається ключовим елементом майбутньої оборони Австралії.

В атаці найбільше залежить від Мартіна Бойла. Форвард Гіберніана — дуже корисний футболіст для системи Поповича через універсальність та величезний обсяг роботи без м’яча.

Бойл не є класичним бомбардиром, але саме через його рух та відкривання Австралія часто отримує простір для контратак.

ГРУПА D: ЧИ Є ШАНС НА СЕНСАЦІЮ?

На папері Австралія виглядає аутсайдером групи. Але водночас це саме той тип команди, який здатен зробити життя нестерпним будь-кому. Туреччина перевершує "Соккеруз" у техніці та індивідуальному класі. США мають значно сильніший склад та фактор домашнього поля. Парагвай виглядає більш організованою командою без м’яча. І все ж Австралія здатна чіплятися.

Саме через дисципліну, характер та готовність грати максимально незручно. На коротких турнірах такі команди інколи заходять дуже далеко. Проблема в тому, що нинішнім австралійцям бракує справжнього лідера в атаці — футболіста, який може вирішити матч одним епізодом.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ АВСТРАЛІЇ

Воротарі: Метью Раян (Леванте, Іспанія), Пол Іццо (Рандерс, Данія), Патрік Біч (Мельбурн Сіті, Австралія).

Захисники: Азіз Бехіч (Мельбурн Сіті, Австралія), Мілош Дегенек (АПОЕЛ, Кіпр), Кай Роулз (Ді-Сі Юнайтед, США), Джордан Бос (Феєнорд, Нідерланди), Кемерон Берджесс (Свонсі, Англія), Джейсон Герія (Альбірекс, Японія), Алессандро Чиркаті (Парма, Італія), Кай Тревін (Нью-Йорк Сіті, США), Джейкоб Італьяно (ГАК, Австрія), Лукас Геррінгтон (Колорадо Репідс, США).

Півзахисники: Айдін Грустич (Гераклес, Нідерланди), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Коннор Меткалф (Санкт-Паулі, Німеччина), Ейден О’Ніл (Нью-Йорк Сіті, США), Патрік Язбек (Нешвілл, США), Пол Окон-Енгстлер (Сідней, Австралія), Алекс Робертсон (Кардіфф, Англія).

Нападники: Мартін Бойл (Гіберніан, Шотландія), Авер Мабіл (Кастельйон, Іспанія), Несторі Іранкунда (Вотфорд, Англія), Нішан Велупіллай (Мельбурн Вікторі, Австралія), Дені Юрич (Вісла Плоцьк, Польща), Анте Шуто (Гіберніан, Шотландія).

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП АВСТРАЛІЇ

Австралія навряд чи стане відкриттям турніру. Але й легкою здобиччю для фаворитів точно не буде. Команда Поповича дуже добре організована, фізично готова та психологічно стійка. Проте рівень індивідуальної майстерності все ж обмежує стелю цієї збірної.

Для виходу у плей-оф австралійцям потрібен майже ідеальний груповий етап — і, можливо, одна велика сенсація. Найреалістичніший сценарій — боротьба за третє місце та спроба зачепитися за 1/16 фіналу. Але навіть якщо Австралія не пройде далі, вона майже гарантовано залишить після себе дуже неприємні спогади у суперників.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце у групі D