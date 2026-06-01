Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 31 травня 2026 року.

У товариському матчі напередодні національна збірна України обіграла Польщу на полі суперників.

Дебютний поєдинок на чолі з Андреа Мальдерою супроводжувався неприємним періодом перебування в обороні від нашої команди, але обійшлось без пропущених голів.

А вже від середини першого тайму "синьо-жовті" зуміли належним чином увійти до гри, і зрештою забили два м’ячі незадовгого до перерви.

Це визначило подальший хід подій, і хоча суперники намагались відігратись у другому таймі, ворота Анатолія Трубіна так і залишились на замку.

Польща — Україна 0:2

Польща — Україна 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Польща: Булка — Ківьор (Потульські, 74), Кендзьора, Вишневські (Вуйчік, 46) — Пирка (Войтушек, 59), Зелінські (Капустка, 46), Пйотровські (Сліш, 87), Залевські (Рузга, 59) — Шиманські (Свідерські, 46), Левандовські (Жуковські, 46), Пєтушевські (Камінські, 46).

Україна: Трубін — Романчук (Бондар, 46), Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Очеретько, Назарина (Бондаренко, 82) — Ярмоленко (Шапаренко, 56), Циганков (Синчук, 75), Судаков (Назаренко, 56) — Яремчук (Пономаренко, 56).

Попередження: Назарина, Миколенко