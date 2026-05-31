Французький центральний захисник не зміг домовитися з керівництвом мерсисайдців про продовження контракту.

Епоха Ібраїми Конате у складі Ліверпуля добігає кінця. Червоні у соціальних мережах повідомили, що французький захисник покидає клуб цього літа у статусі вільного агента.

Тривалі переговори між представниками гравця та керівництвом червоних зайшли у глухий кут — сторони так і не змогли дійти згоди щодо фінансових умов та термінів нової угоди.

Конате приєднався до Ліверпуля влітку 2021 року. Тоді англійський клуб викупив контракт перспективного оборонця у німецького РБ Лейпциг, заплативши солідну суму відступних. За час, проведений в Англії, француз став важливою частиною оборонної ланки мерсисайдців.

Загалом у футболці Ліверпуля Ібраїма зіграв 142 матчі у всіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Його фізична міць та швидкість неодноразово рятували команду у надскладних поєдинках як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

Разом із мерсисайдцями Конате здобув низку важливих національних трофеїв. До активу французького захисника увійшли перемоги в: АПЛ, Кубку Англії, Двох Кубках англійської ліги, Суперкубку Англії.