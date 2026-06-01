Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Збірна США входить у домашній чемпіонат світу-2026 з найвищими очікуваннями за останні десятиліття. Американці давно перестали бути екзотикою на мундіалях, але так і не зробили крок у категорію справді великих футбольних збірних. Тепер часу на виправдання більше немає — турнір проходитиме вдома, а федерація вклала у цей проєкт усе: гроші, інфраструктуру, молодь із європейських академій та тренера зі статусом світового рівня.

США підходять до ЧС із поколінням, яке називають найталановитішим в історії країни. Пулішич, Маккенні, Рейна, Веа, Балоган — майже всі ключові футболісти виступають у топових європейських чемпіонатах. Проблема лише в тому, що статус окремих гравців поки не перетворився на стабільно сильну команду.

Маурісіо Почеттіно отримав збірну, яка хоче грати у сучасний агресивний футбол, але ще не навчилася контролювати матчі проти серйозних суперників. Саме тому домашній мундіаль для американців — не просто шанс вийти у плей-оф. Це спроба довести, що США готові бути не лише великим ринком для футболу, а й великою футбольною країною.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ D

США

Парагвай

Туреччина

Австралія

США НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Американці не проходили традиційний відбір, адже автоматично отримали місце на турнірі як одна з країн-господарок. Через це головним джерелом оцінки команди стали останні міжнародні турніри — і вони залишили суперечливе враження.

На Копа Америка-2024 США провалилися вже на груповому етапі. Після перемоги над Болівією команда програла Панамі та Уругваю і вилетіла ще до плей-оф. Особливо боляче виглядало те, наскільки легко американців ламали організовані суперники без м’яча.

Ліга націй КОНКАКАФ-2025 теж не принесла прориву. США дійшли до фінальної стадії, але поступилися Панамі та Канаді. А ось Золотий кубок виглядав значно переконливіше: американці дісталися фіналу, де знову програли Мексиці.

Усе це дуже точно описує нинішню збірну США. Проти команд свого рівня або слабших вона виглядає потужно. Але щойно суперник нав’язує інтенсивність, дисципліну чи тактичну зрілість — американці починають втрачати контроль.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Попри те, що футбол у США довго поступався за популярністю американському футболу, бейсболу та баскетболу, історія виступів американців на мундіалях значно багатша, ніж багато хто думає.

США брали участь ще у першому чемпіонаті світу 1930 року і тоді одразу сенсаційно дісталися півфіналу. Саме той турнір досі залишається найуспішнішим в історії збірної.

Після цього американський футбол надовго зник із великої сцени. Лише у 1990-х усе почало змінюватися — багато в чому завдяки домашньому ЧС-1994. Саме той турнір став точкою перезапуску футболу в країні. Після нього з’явилася MLS, почали масово відкриватися академії, а сама збірна стала стабільним учасником чемпіонатів світу.

Найкращий сучасний результат США — чвертьфінал ЧС-2002. Тоді американці вибили Мексику та лише мінімально поступилися Німеччині. Відтоді команда регулярно виходить у плей-оф, але пройти далі 1/8 фіналу поки не вдавалося. Домашній мундіаль-2026 у США сприймають як шанс нарешті пробити цю стелю.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО

Запрошення Маурісіо Почеттіно стало найгучнішим тренерським призначенням в історії американського футболу. Аргентинець отримав репутацію одного з найкращих тренерів світу ще у Тоттенгемі, де створив одну з найяскравіших команд Європи другої половини 2010-х. Саме він довів лондонців до фіналу Ліги чемпіонів та перетворив клуб на постійного претендента на топ-4 АПЛ.

Після не надто переконливих періодів у ПСЖ та Челсі Почеттіно прийняв виклик збірної США. Його головне завдання — не просто побудувати конкурентну команду, а сформувати нову футбольну ідентичність країни. Почеттіно хоче бачити США агресивною командою, яка пресингує високо, швидко повертає м’яч та постійно нав’язує темп. Проблема в тому, що реалізація цих ідей поки дуже нестабільна.

ЯК ГРАЮТЬ США?

Американці майже завжди використовують 4-3-3 або 4-2-3-1 із максимально вертикальним футболом. Команда намагається швидко просувати м’яч через короткий пас та активно використовує фланги. Основна ставка — інтенсивність. США дуже агресивно пресингують після втрати м’яча, а крайні захисники постійно підключаються вперед. У найкращих матчах це створює величезний тиск на суперника.

Але є і проблеми. Команда Почеттіно поки погано виглядає проти компактної оборони. Якщо суперник закриває простір між лініями та не дозволяє американцям бігти у вільні зони, США часто починають помилятися позиційно.

Ще одна проблема — контроль темпу. Американці дуже енерговитратні та не завжди витримують власний ритм усі 90 хвилин. Саме тому багато матчів команда проводить дуже нерівно: сильний старт, а потім поступова втрата контролю.

ГОЛОВНА ЗІРКА: КРІСТІАН ПУЛІШИЧ

Для американського футболу Пулішич давно став значно більшим, ніж просто футболіст. Саме його називали майбутнім обличчям нового покоління США ще з часів Боруссії Дортмунд. Зараз він підходить до домашнього чемпіонату світу як головний лідер команди та один із найважливіших гравців усього турніру для господарів.

У Мілані Пулішич пережив перезавантаження кар’єри та знову став стабільно результативним. Його головна сила — ривки, дриблінг і здатність різко прискорювати гру в останній третині поля. Водночас саме від Пулішича зараз чекають того самого великого турніру, який остаточно переведе його у статус легенди американського футболу.

МАККЕННІ ТА ВЕА — ДВИГУНИ КОМАНДИ

Вестон Маккенні залишається ключовим футболістом балансу у центрі поля. Хавбек Ювентуса виконує величезний обсяг роботи без м’яча, допомагає в пресингу та закриває одразу кілька зон. Саме через його енергію США часто тримають високий темп.

Тімоті Веа — один із найнебезпечніших гравців команди у відкритому футболі. Син легендарного Джорджа Веа чудово використовує простір, дуже швидкий на дистанції та може закривати кілька позицій на правому фланзі.

Проблема лише в тому, що обидва сильно залежать від структури команди. Якщо США втрачають організацію, ефективність Маккенні та Веа помітно падає.

ГРУПА D: ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО

На папері США отримали комфортну групу. Але на практиці вона може стати значно складнішою, ніж здається.

Парагвай — один із найбільш незручних суперників для будь-якої команди, яка любить володіти м’ячем. Компактність, дисципліна та контратаки парагвайців можуть створити американцям величезні проблеми вже у стартовому матчі.

Туреччина виглядає найнебезпечнішим конкурентом у боротьбі за перше місце. Турки мають дуже талановите молоде покоління та значно комфортніше почуваються у матчах високого темпу.

Австралія виглядає найслабшою командою квартету, але навіть "Соккеруз" здатні створити проблеми фізичною боротьбою та вертикальним футболом.

США залишаються фаворитом групи через фактор домашнього поля та індивідуальний клас. Але легкої прогулянки тут точно не буде.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ США НА ЧС-2026

Воротарі: Кріс Брейді (Чикаго Файр), Метт Фріз (Нью-Йорк Сіті), Мет Тернер (Нью-Інгленд Революшн)

Захисники: Алекс Фрімен (Вільярреал), Ентоні Робінсон (Фулгем), Остон Трасті (Селтік), Кріс Річардс (Крістал Пелес), Марк Маккензі (Тулуза), Сержиньйо Дест (ПСВ), Тім Рім (Шарлотт), Майлз Робінсон (Цинциннаті), Джозеф Скеллі (Боруссія Менхенгладбах)

Півзахисники: Максіміліан Арфстен (Коламбус Крю), Бренден Ааронсон (Лідс), Крістіан Рольдан (Сіетл Саундерс), Джованні Рейна (Боруссія Менхенгладбах), Себастьян Берголтер (Ванкувер), Малік Тілльман (Баєр), Тайлер Адамс (Борнмут), Вестон Маккенні (Ювентус), Алекс Сендехас (Америка), Крістіан Пулішич (Мілан), Тімоті Веа (Марсель)

Нападники: Фоларін Балогун (Монако), Гейджі Райт (Ковентрі), Рікардо Пепі (ПСВ)

РОЗКЛАД ЗБІРНОЇ США НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП США

Американці підходять до турніру з дуже сильним поколінням футболістів, але ще не виглядають командою рівня реального претендента на медалі. Домашня атмосфера майже гарантовано допоможе США пройти групу. Більше того — команда цілком здатна дістатися чвертьфіналу, якщо отримає комфортну сітку плей-оф. Але проти справжніх топзбірних нинішнім американцям поки бракує стабільності, тактичної зрілості та досвіду великих перемог.

США їдуть на цей чемпіонат світу як дуже амбітний проєкт. Проте питання, чи готовий цей проєкт уже зараз конкурувати з елітою світового футболу, поки залишається відкритим.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце в групі, 1/8 фіналу або чвертьфінал