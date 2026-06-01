Англія

Імовірне повернення на батьківщину.

Португальський опорний півзахисник Жуан Палінья розкрився під час оренди з мюнхенської Баварії до лондонського Тоттенгема в цьому сезоні й зрештою своїми результативними діями взяв безпосередню участь у порятунку "шпор" від вильоту за "елітного" дивізіону.

Тимчасова угода 30-річного виконавця добігає до завершення, і хоча лондонці мають бажання перетворити її на повноцінний трансфер, однак на самого футболіста очікують й інші пропозиції на ринку.

Зокрема, лісабонський Спортінг готовий забезпечити повернення гравця, який у складі юнацьких команд "левів" завершував підготовку до "дорослого" футболу.

У Тоттенгема є опція викупу контракту Паліньї за 30 млн євро, однак без погодження гравця на перехід угода ризикує зірватись.

Португальські ЗМІ тим часом повідомляють, що Жуан готовий навіть до зменшення вимог щодо зарплатні заради повернення на батьківщину.

За сезон на рахунку опорника сім голів та три асисти в 45 матчах.