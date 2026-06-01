Крістал Пелас продовжує пошуки нового головного тренера після відходу Олівера Гласнера. Одним із головних кандидатів на посаду наставника лондонського клубу став тренер французького Ланса П’єр Саж.

За інформацією BBC, вже на початку поточного тижня 47-річний фахівець проведе переговори з керівництвом "орлів". Президент клубу Стів Періш та його команда наразі розглядають одразу кілька кандидатур і не поспішають із остаточним вибором.

Спочатку пріоритетним варіантом для Крістал Пелас був наставник Борнмута Андоні Іраола. Проте ситуація змінилася через інтерес до іспанця з боку Ліверпуля, який перебуває у пошуках заміни для Арне Слота.

Після ускладнення переговорів щодо Іраоли лондонський клуб активізував роботу над альтернативними кандидатурами. Однією з них став П’єр Саж, який привернув до себе увагу успішною роботою в Лансі. Під його керівництвом команда фінішувала другою в чемпіонаті Франції та здобула перемогу в Кубку Франції.

Окрім французького спеціаліста, у шорт-листі Крістал Пелас залишаються Френк Лемпард, Кіран Маккенна, Діно Топмеллер, Томас Франк і Шон Дайч. За даними джерела, деякі з них уже встигли провести попередні переговори з представниками клубу.

Керівництво лондонців планує ретельно оцінити всі варіанти перед тим, як визначитися з новим наставником команди.