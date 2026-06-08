Англія

На бельгійського універсала претендують кілька європейських клубів і представники саудівської Про-ліги.

Лондонський Арсенал розглядає можливість продажу універсального нападника Леандро Троссар під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Грем Бейлі для TEAMtalk. За його інформацією, керівництво "канонірів" поки не поспішає ухвалювати остаточне рішення щодо майбутнього бельгійця, однак не виключає варіант із його відходом.

Інтерес до 31-річного футболіста проявляють як клуби з провідних європейських чемпіонатів, так і представники саудівської Про-ліги, які продовжують активно працювати на трансферному ринку.

Чинна угода Троссара з Арсеналом розрахована до кінця червня 2027 року, тому лондонський клуб не перебуває під тиском часу та може ретельно оцінити всі пропозиції.

Минулого сезону бельгієць залишався важливою частиною команди, провівши 50 матчів у всіх турнірах. На його рахунку вісім забитих м'ячів і 11 результативних передач.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість досвідченого атакувального гравця наразі становить близько 18 мільйонів євро.