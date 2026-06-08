Англія

У клубі впевнені, що хорватський захисник залишиться на Етіхаді попри інтерес Баварії.

Манчестер Сіті оптимістично оцінює переговори з Йошко Гвардіолом щодо нового контракту. Про це повідомляє BBC.

Чинна угода 24-річного хорватського захисника розрахована до літа 2028 року, однак англійський клуб уже працює над довгостроковим продовженням співпраці з одним із ключових футболістів оборони.

Попри чутки про інтерес з боку Баварії, керівництво Манчестер Сіті впевнене, що Гвардіол залишиться на Етіхаді. За даними джерела, переговори щодо нового контракту проходять позитивно, а сторони поступово наближаються до домовленості.

Минулого сезону хорват провів лише 25 матчів у всіх турнірах через серйозну травму — у січні він зламав ногу та вибув приблизно на чотири місяці. Попри це, у клубі продовжують високо оцінювати його внесок у команду.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Гвардіол був визнаний найкращим гравцем Манчестер Сіті за підсумками року. Наразі футболіст перебуває у розташуванні збірної Хорватії, яка готується до старту чемпіонату світу.