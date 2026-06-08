Англія

Мерсисайдці розглядають підсилення центру поля після нестабільного сезону кількох ключових гравців.

Ліверпуль може влітку спробувати підписати центрального півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс в ефірі talkSPORT.

За інформацією джерела, англійський клуб продовжує працювати над планами підсилення складу після непростого сезону-2025/26. Хоча головними пріоритетами залишаються атака та оборона, у Ліверпулі також уважно стежать за ситуацією в центрі поля.

У клубі не до кінця задоволені стабільністю деяких півзахисників у минулій кампанії. Зокрема, Раян Гравенберх і Алексіс Мак Аллістер не завжди демонстрували свій найкращий рівень, тоді як Домінік Собослаї залишався одним із лідерів команди.

Саме тому Ліверпуль розглядає можливість підписання Вортона, якого високо оцінюють на Енфілді. Зазначається, що мерсисайдці уважно стежать за розвитком молодого англійця.

Контракт 22-річного хавбека з Крістал Пелес чинний ще три роки, однак останнім часом футболіста все частіше пов’язують із можливим трансфером.