Англія

Англійський півзахисник може стати одним із головних трансферних баталій літа між двома клубами з Манчестера.

Манчестер Юнайтед зберігає серйозний інтерес до центрального півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона та впевнений, що зможе випередити Манчестер Сіті у боротьбі за його підписання, повідомляє The Guardian.

23-річний англієць є одним із пріоритетних трансферних цілей Манчестер Сіті, які наразі розглядаються як фаворити у цій гонці. Водночас Ноттінгем Форест уже відхилив пропозицію в розмірі близько 80 млн фунтів, оцінюючи гравця приблизно у 100 млн.

Очікується, що незалежно від клубу-претендента, Андерсон отримає суттєве підвищення зарплати. Наразі його тижневий оклад у Ноттінгем Форест становить близько 100 тисяч фунтів.

Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф продовжує політику оптимізації витрат у клубі, однак готовий задовольнити фінансові вимоги гравця, якщо той обере сам перехід на Олд Траффорд. "Червоні дияволи" впевнені у реальності випередити прямого конкурента за гравця.

Контракт Андерсона з Ноттінгем Форест чинний до літа 2029 року, однак його трансфер цього літа виглядає дедалі більш імовірним.