Іспанія

Англійські гранди проявляють інтерес до Марка Касадо, з яким каталонський клуб планує розпрощатися цього літа.

За інформацією видання TEAMtalk, півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо привернув увагу одразу кількох відомих європейських клубів, серед яких серйозно виділяються представники англійської Прем'єр-ліги — Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.

Очікується, що 22-річний Касадо покине Камп Ноу вже під час поточного літнього трансферного вікна. Керівництво блаугранас активно працює над оптимізацією складу і прагне продати частину футболістів, щоб розвантажити зарплатну відомість та звільнити місце для підписання і реєстрації новачків.

Хоча клуби Прем'єр-ліги ще не робили офіційних запитів та не надсилали конкретних пропозицій щодо трансферу, вони уважно стежать за ситуацією:

Червоні дияволи демонструють предметний інтерес. Зазначається, що представники манкуніанців нещодавно вже проводили попередні переговори щодо можливого переходу іспанського півзахисника.

Челсі також тримають молодого таланта на своєму радарі. Однак головною перепоною для переїзду на Стемфорд Брідж може стати ігровий час — наразі сині не здатні гарантувати Касадо регулярні виступи в стартовому складі.

Незважаючи на статус та фінансові можливості англійських клубів, лідером у боротьбі за підписання Марка Касадо наразі вважається Монако, який готовий запропонувати гравцеві кращі умови для розвитку.

У сезоні 2025/26 вихованець Ла Масії зіграв 34 поєдинків у всіх турнірах. Контракт з блаугранас розрахований до літа 2028 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 20 млн євро.