Іспанія

Англійський клуб працює над продовженням контракту з володарем Золотого м'яча, тоді як мадридський Реал змістив свої пріоритети.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі, найімовірніше, не перейде в мадридський Реал. Як інформує інсайдер Маттео Моретто, англійський клуб працює над продовженням контракту з володарем "Золотого м'яча".

Керівництво "містян" уже зробило іспанцеві нову пропозицію, а сам футболіст узяв час на роздуми. При цьому Моретто зазначив, що президент Реала Флорентіно Перес не розглядає Родрі як пріоритетну трансферну ціль.

Повідомляється також, що між клубами вже були контакти щодо гравця, проте наразі перехід виглядає малоймовірним. Нагадаємо, Родрі виступає за Манчестер Сіті з 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може подати судовий позов проти Реала через заяви про Голанда.