Англія

Лондонський клуб хоче продовжити угоду з іспанським захисником до 2030 року на тлі інтересу з боку Реала.

Тоттенгем близький до продовження контракту з правим захисником Педро Порро. Очікується, що нова угода буде розрахована до літа 2030 року.

26-річний іспанець виступає за лондонський клуб із 2023 року та за цей час став одним із ключових гравців команди. Разом зі "шпорами" він здобув перемогу в Лізі Європи сезону-2024/25.

Чинний контракт Порро з Тоттенгемом діє до 2028 року, однак керівництво клубу прагне заздалегідь убезпечити себе від можливого інтересу з боку інших грандів.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру захисника розглядає мадридський Реал, який шукає підсилення правого флангу оборони.

У сезоні-2025/26 Порро провів 47 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав шість результативних передач.

Попри невдалий виступ у Прем'єр-лізі, де Тоттенгем фінішував на 17-му місці та ледве зберіг прописку в елітному дивізіоні, іспанець залишався одним із найстабільніших виконавців команди.