Захисник Тоттенгема запевнив, що його гнів під час матчу з Крістал Пелас не був спрямований на тренера, а викликаний розчаруванням від результатів команди.

Захисник лондонського Тоттенгема Педро Порро розвіяв чутки про конфлікт із тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера команди Ігором Тудором. Після нещодавньої поразки від Крістал Пелас з рахунком 1:3 іспанець бурхливо відреагував на свою заміну: він із силою вдарив по кріслу на лаві запасних і, як здалося багатьом, емоційно висловився в бік наставника.

Цей епізод миттєво спровокував розмови про напружену атмосферу в роздягальні шпор. Однак напередодні важливого першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко Порро розставив усі крапки над і. За його словами, така поведінка була виключно проявом пристрасті та жаги до перемог, а не наслідком тактичних розбіжностей чи невдоволення тренером.

"Я хочу чітко дати зрозуміти: це жодним чином не стосувалося тренера. Я той гравець, який віддає на полі всі 200%, і ми дуже не любимо програвати. Справа лише в цьому. Відколи я дізнався, що Тудор очолить клуб, я розумів, що він нам дуже допоможе. Усі гравці знають, що ми маємо рухатися разом із ним у правильному напрямку. Зараз складна ситуація, але найголовніше – зосередитися на завтрашній грі", – наголосив футболіст.

Сьогодні Тоттенгем переживає чи не найскладніший період у 21-му столітті, маючи жахливу серію з 11 матчів без перемог в англійській Прем'єр-лізі. Ігор Тудор відкрито визнає, що хоча Ліга чемпіонів є престижним турніром і приємним бонусом, головним пріоритетом для клубу безперечно залишається виживання в АПЛ.

Водночас тренер розглядає єврокубки як чудову нагоду для експериментів, щоб змінити менталітет команди та позбутися негативних звичок поточного сезону. Попереду на знекровлених лондонців чекає серйозне випробування.

Окрім протистояння з міцним Атлетіко, до якого шпори підходять із переповненим лазаретом (травмовано 8 гравців), на команду чекає виснажливий графік у чемпіонаті. У наступних трьох турах АПЛ підопічним Тюдора доведеться боротися за виживання проти Ліверпуля, Ноттінгем Форест та Сандерленда.