Англія

Крісенсіо Саммервілл може стати заміною Маркусу Рашфорду на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед активно працює над посиленням атаки та розглядає можливість підписання вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілла. За інформацією TeamTalk, манкуніанці вже зробили перші кроки для оформлення потенційного трансферу.

Лондонський клуб готовий розглянути продаж 24-річного нідерландця, однак оцінює свого футболіста приблизно у 57,5 мільйона євро. На гравця також претендує Тоттенгем, який може втрутитися в боротьбу за його підпис.

Повідомляється, що Саммервілл не зацікавлений у виступах у Чемпіоншипі після вильоту Вест Хема з Прем'єр-ліги. У Манчестер Юнайтед бачать у ньому одного з кандидатів на заміну Маркусу Рашфорду.

У сезоні-2025/26 нідерландський вінгер провів 34 матчі в усіх турнірах, записавши до свого активу сім голів і п’ять результативних передач. Його контракт із Вест Хемом чинний до літа 2029 року.