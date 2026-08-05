Англія

Німці високо оцінили свого перспективного плеймейкера.

Марокканський атакувальний півзахисник Біляль Ель-Ханнус цього літа став повноцінним гравцем німецького Штутгарта, який заплатив за його оренду та перехід англійському Лестеру загалом 18 млн євро.

22-річний виконавець при цьому встиг пограти на чемпіонаті світу-2026 у складі своєї національної команди, що додало йому ваги на трансферному ринку.

Зрештою, лондонські Тоттенгем і Крістал Пелес, а також Ньюкасл цікавляться футболістом, а "шваби" тим часом позначили свій інтерес — 50 млн євро за гравця з контрактом ще на три роки.

У минулому сезоні Ель-Ханнус забив дев’ять голів та віддав дев’ять асистів у 44 матчах.