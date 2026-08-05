Англія

Потенційно дуже якісне підсилення оборони.

Англійський Манчестер Юнайтед набрав стрімких обертів на трансферному ринку наприкінці липня й, судячи з усього, зупинятись не планує.

"Червоні дияволи" шукають підсилення, зокрема, до ланки центральних захисників, тож звернули свою увагу на оборонця бергамаської Аталанти Джорджо Скальвіні.

Наразі йдеться тільки про початковий інтерес клубу до 22-річного виконавця, якого тримає в "Богині" контракт строком ще на два сезони.

Відомо, що Юнайтед відправляли своїх скаутів для спостереженням за прогресом гравця та збирали дані щодо його потенційної трансферної вартості.

На рахунку Скальвіні три голи та один асист у 30 матчах минулого сезону.