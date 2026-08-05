Англія

Але й у цьому випадку доведеться викладати солідні кошти.

Англійський Ліверпуль намагається знайти підсилення для своїх флангів атаки, але поява інформації про зацікавленість клубу у вінгері французького Парі Сен-Жермен Бредлі Баркола викликала у фанатів "червоних" перестороги через шалені умови потенційного трансферу.

Тож Ліверпуль продовжує шукати й далі, і ще один варіант для клубу є в тому ж самому ПСЖ.

Ідеться про 18-річного сенегальця Ібраїма Мбає, який цього літа встиг пограти на чемпіонаті світу-2026 у складі своєї національної команди, тож у підсумку отримав інтерес від таких англійських клубів, як Челсі, Ньюкасл, Астон Вілла та Манчестер Сіті.

Але новини із розташування ПСЖ про оточення та погляди футболіста ставлять під питання будь-який трансфер.

Відомо, що серед вимог Мбає щодо нового контракту є фінансування кількох великих проєктів його родини, зокрема: лікарні, академії та футбольного клубу у Сенегалі, інвестиційні компанії, стартапи у Франції, придбання вантажівок та морські перевезення.

Також від ПСЖ вимагали приватну сімейну ложу на Парк-де-Пренс, автомобіль Mercedes Viano, офіси в Парижі та річний операційний бюджет, покриття дорожніх та загальних витрат, 50% усіх агентських комісій та 50% його прав на рекламний образ гравця.

Тим часом у ПСЖ виникли занепокоєння щодо його ваги, дієти та загальної дисципліни. Відомо, що гравець при цьому кілька разів запізнювався на тренування, що призвело до його падіння в ієрархії клубі.

А сам ПСЖ був розлючений на оточення гравця та звинувачував батька Мбає у численних витоках інформації у ЗМІ.

У минулому сезоні сенегалець забив три голи та віддав два асисти в 31 матчі.