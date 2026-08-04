Англія

Нідерландський півзахисник Манчестер Сіті потрапив до шортлиста англійського клубу.

Ноттінгем Форест проявляє інтерес до Тіджані Рейндерса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, 27-річний нідерландський півзахисник Манчестер Сіті входить до шортлиста клубу як один із варіантів для підсилення середньої лінії.



Також повідомляється, що ще в липні інтерес до Рейндерса проявляв Галатасарай, однак наразі саме Ноттінгем Форест уважно стежить за ситуацією навколо футболіста.



Рейндерс приєднався до Манчестер Сіті після успішних виступів за Мілан. Нідерландець також є одним із ключових гравців збірної Нідерландів та вважається одним із найякісніших центральних півзахисників Європи.

У минулому сезоні Тіджані зіграв зіграв 47 матчів за містян у всіх турнірах. Забив 7 мʼячів, віддав 4 результативні передачі та допоміг виграти Кубок англійської ліги та Кубок Англії.