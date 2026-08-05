Іспанія

Публічні пояснення VAR, жорсткі ліміти на заміни та штрафний час за медичну допомогу на полі — іспанський футбол готується до масштабних змін, спрямованих на пришвидшення гри.

Керівництво іспанської Ла Ліги офіційно оголосило про впровадження низки нових суддівських правил, які вступлять у дію починаючи з сезону 2026/27. Нововведення стосуються переважно боротьби із затягуванням ігрового часу та розширення повноважень системи відеоповторів (VAR).

Найбільше нововведення стосується прозорості суддівських рішень. Відтепер арбітрам буде дозволено публічно оголошувати та пояснювати своє остаточне рішення в мікрофон на весь стадіон після перегляду VAR.

Крім того, сфера застосування відеоповторів розширюється. VAR зможе втручатися в гру у таких випадках:

Перевірка потенційної другої жовтої картки. Випадки помилкової ідентифікації гравця при покаранні червоною карткою. Неправильно призначений кутовий удар. Ла Ліга впроваджує безпрецедентні заходи для збільшення чистого ігрового часу.

Правила стають значно суворішими як до замін, так і до зупинок через травми:

Правило 10 секунд для замін: Гравець, якого замінюють, зобов'язаний покинути межі поля протягом 10 секунд. Якщо він не встигає цього зробити, гравець, який виходить на заміну, буде змушений чекати до однієї хвилини, перш ніж йому дозволять вступити в гру (команда гратиме в меншості цей час).

Медична допомога: Футболісти, які отримують медичну допомогу безпосередньо на газоні, зазвичай повинні будуть залишатися за межами поля протягом однієї хвилини перед тим, як повернутися у гру.

Спеціальне правило для голкіперів: Якщо воротар зупиняє гру для отримання медичної допомоги, і при цьому не було зафіксовано фолу проти нього, один із його польових партнерів по команді повинен покинути поле на одну хвилину.

Відновлення гри: Повернення м'яча в гру буде контролюватися суворіше за допомогою п'ятисекундного зворотного відліку.

Цікаве нововведення стосується випадків подвійного торкання під час пробиття одинадцятиметрових. Якщо гравець, що виконує пенальті, випадково б'є по м'ячу двічі (наприклад, послизнувшись і влучивши опорною ногою у пробивну): Якщо м'яч залетів у ворота — пенальті перебивається. Якщо гол не забито — удар вважається нереалізованим (без права на перебиття).

Цей пакет правил покликаний зробити матчі Ла Ліги більш динамічними, зрозумілими для глядачів та мінімізувати тактичні хитрощі, якими команди користуються для втримання переможного рахунку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сезон Ла Ліги-2026/27 розпочнеться 14 серпня.