Англія

Мадридський клуб визначив ціну бразильця, якщо переговори щодо нового контракту завершаться безрезультатно.

Реал готовий розглянути продаж Вінісіуса Жуніора за суму близько 150 мільйонів євро, якщо сторони не зможуть домовитися про продовження контракту. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, цього тижня представники мадридського клубу та оточення футболіста проведуть вирішальний раунд переговорів. Реал уже покращив свою пропозицію, запропонувавши бразильцю зарплату близько 22 мільйонів євро на рік, однак це вважається фінальною офертою.

Сам Вінісіус, контракт якого спливає влітку 2027 року, розраховує отримувати близько 30 мільйонів євро за сезон. Саме через різницю у фінансових вимогах переговори поки не просуваються до остаточної угоди.

У разі повного зриву перемовин Реал не планує ризикувати та чекати, поки гравець увійде до останнього року контракту без домовленості. У такому випадку мадридці готові вислухати пропозиції, але оцінюють свого вінгера не менш ніж у 150 мільйонів євро.

Зазначається, що предметний інтерес до Вінісіуса продовжує проявляти лондонський Арсенал, хоча офіційної пропозиції лондонський клуб поки не робив. Водночас обидві сторони все ще налаштовані досягти компромісу щодо нового контракту та уникнути продажу футболіста.