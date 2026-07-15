Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом з Rexona розповідає про найцікавіше, що трапилось в минулий ігровий день.

Підбиваємо підсумки першого півфінального матчу чемпіонату світу 2026 року.

Потужність Франції луснула як бульбашка

Збірна Франції вважалась головним претендентом на титул. Але при таких висновках треба було враховувати, що до цього команда Дідьє Дешама не грала проти жодної дійсно сильної команди. Норвегія протистояла Франції другим складом, а у марокканців було багато кадрових проблем. Підсумок учора бачили всі. "Сині" просто нічого не змогли зробити після пропущеного голу. Звичайно, якби не було пенальті, то сценарій матчу міг бути іншим. Але часто дії Кіліана Мбаппе та компанії в атаці виглядали безнадійно.

Головна проблема — неефективний пресинг. Іспанці як на тренуванні виходили з-під тиску та просували м'яч уперед. Навіть бельгійці змусили команду Луїса де ла Фуенте нервувати більше.

Ямаль знову переміг Мбаппе, Сімон змусив Кіліана зірватись

До вчорашнього матчу Ямаль виграв усі п'ять попередніх матчів на виліт проти команд, за які виступав Мбаппе. До цього списку входять півфінал Євро-2024, півфінал Ліги націй, а також три фінали між Барселоною та Реалом. Серія продовжилась, і саме молодий іспанець заробив пенальті в моменті з вирішальним голом.

Цікаво, що будинок Ямаля намагались пограбувати під час матчу. Але в Мбаппе точно є алібі.

Унаї Сімон й зовсім добив нещасного Мбаппе на останніх хвилинах. Голкіпер не поспішав забирати м'яч у руки, а Кіліан пішов у жорсткий відбір. У жодному разі не захоплюємося Сімоном — його концерт після спроби прострілу Тео Ернандеса був позориськом.

Система та ще раз система

Успіх іспанського футболу полягає у системі. Це триває вже багато років. Так, іспанці не виграють усі турніри, але ти завжди знаєш, чого саме очікувати від цієї команди — у хорошому сенсі, звичайно. Головними підтвердженнями цього є кар'єри Мікеля Оярсабаля та Унаї Сімона. В нападника вже 30 голів у 60 матчах за "Фурію Роху". Більше тільки в п'яти футболістів: Давіда Сільви, Альваро Морати, Фернандо Торреса, Рауля та Давіда Вільї. І це при тому, що він всю кар'єру проводить у Реал Сосьєдаді. У Сімона з Атлетіка схожа історія — він був основним за кількох тренерів, й за його спиною завжди сиділи голкіпери з європейських топ-клубів.

Саме такі гравці демонструють, що в Іспанії насамперед роблять ставку на систему. Тренер впевнений, що вони будуть діяти максимально ефективно та не підведуть. Те саме можна сказати й про Rexona. Rexona — ніколи не зрадить.

Париж встояв, але попереду матч за третє місце

Після поразки Марокко від Франції в Парижі місцями було гаряче. Після поразки Франції від Іспанії також. На щастя, Алжир та Туніс не мали захмарних амбіцій, й наче все пройшло спокійно. Парижу залишилося протриматися зовсім трохи, адже Франція ще може поступитись у матчі за третє місце.

Герой дня

До цього Ямаля не завжди справедливо обирали найкращим гравцем матчу. У грі проти Франції він не мав отримувати нагороду й не отримав. Але в нас є цікава статистика (не рекорд!): Іспанія виграла всі матчі чемпіонату Європи та чемпіонату світу, в яких Ямаль виходив у стартовому складі.

Також не можемо не відзначити гру Марка Кукурельї — він майже нічого не дозволив своїм супротивникам.

Розчарування дня

Ви бачили, як французи атакували на останніх хвилинах? Більша частина команди стояла, а Кунде навіть не дивився на Меньяна, коли тому треба було вводити м'яч. Програти Іспанії не соромно, але завершувати матч так — це ганьба.