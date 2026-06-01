Голкіпер Манчестер Юнайтед отримав нагороду після вражаючого дебютного сезону на Олд Траффорд.

Англійська Прем'єр-ліга оголосила воротаря Манчестер Юнайтед Сенне Ламменса володарем нагороди, яка вручається найкращому трансферу за підсумками сезону-2025/26.

23-річний бельгієць приєднався до манкуніанців минулого літа з Антверпена та одразу став ключовим гравцем команди. У своєму дебютному сезоні в Англії голкіпер допоміг Манчестер Юнайтед фінішувати третім у турнірній таблиці — це найкращий результат клубу за останні три роки.

Ламменс провів 32 матчі в АПЛ, у яких здійснив 79 сейвів та оформив 8 "сухих" поєдинків. Разом із ним команда не програла у 28 зустрічах чемпіонату.

Одним із найяскравіших моментів сезону для бельгійця стала перемога над Манчестер Сіті з рахунком 2:0 у дербі. Сам футболіст назвав той матч "одним із найкращих у своїй кар’єрі".

У голосуванні за нагороду Ламменс випередив Віктора Йокереса (Арсенал), Раяна Шеркі (Манчестер Сіті), Жуана Педро (Челсі), Домініка Калверта-Льюїна (Лідс), Антуана Семеньйо (Манчестер Сіті), Адріана Трюффер (Борнмут) та Граніта Джаку (Сандерленд).