Іспанія

Французький захисник офіційно приєднався до "вершкових".

Французький центральний захисник Ібраїма Конате офіційно перейшов до мадридського Реала. Трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки його контракт із Ліверпулем добігає кінця 30 червня. Перемовини про продовження співпраці з мерсисайдцями не увінчалися успіхом.

Угода з мадридцями розрахована до літа 2030 року. Перехід захисника узгодив переобраний президент клубу Флорентіно Перес. Конате зароблятиме в іспанському гранді близько €10 млн на рік, а також отримає солідний бонус за підписання контракту.

Раніше Реал оголосив про перехід Бернарду Сілви.