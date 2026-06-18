Французький захисник офіційно приєднався до "вершкових".
Ібраїма Конате, Getty Images
18 червня 2026, 12:10
Французький центральний захисник Ібраїма Конате офіційно перейшов до мадридського Реала. Трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки його контракт із Ліверпулем добігає кінця 30 червня. Перемовини про продовження співпраці з мерсисайдцями не увінчалися успіхом.
Угода з мадридцями розрахована до літа 2030 року. Перехід захисника узгодив переобраний президент клубу Флорентіно Перес. Конате зароблятиме в іспанському гранді близько €10 млн на рік, а також отримає солідний бонус за підписання контракту.
Раніше Реал оголосив про перехід Бернарду Сілви.