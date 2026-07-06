Англія

Прикрий епізод стався під час святкування перемоги.

Національна збірна Англії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 здолала Мексику.

Мексика — Англія 2:3 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Уже після завершення гри, коли англійці пішли вітати власних уболівальників із перемогою, півзахисник європейської збірної Джордан Гендерсон невдало перестрибнув через рекламні щити, і впав на зап’ясток.

Гравця миттєво оточили партнери, після чого бригада медиків винесла його на ношах у бік підтрибунних приміщень стадіону Ацтека.

Після завершення гри головний тренер "трьох левів" Томас Тухель прокоментував стан свого підопічного.

"Джордан упав та пошкодив зап’ясток. Це виглядало дійсно погано", — заявив німецький фахівець.

Зазначимо, що безпосередньої участі в подіях на полі Гендерсон цього разу не брав, але встиг отримати попередження за неспортивну поведінку.

Наступний матч Англія проведе проти Норвегії в Маямі 12 липня, о 00:00.