Досвідчений угорський воротар залишає РБ Лейпциг після домовленості між клубами.
Гулачі, gettyimages
01 серпня 2026, 22:56
Петер Гулачі
стане гравцем Вільярреала
. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
За інформацією джерела, РБ Лейпциг
дав дозвіл 36-річному угорському голкіперу вирушити до Іспанії для завершення трансферу
. Усі ключові деталі угоди вже погоджені. Повідомляється, що сума трансферу складе 2 мільйони євро
.
Гулачі виступав за РБ Лейпциг із 2015 року та став одним із символів клубу. За цей час він провів 362 офіційні матчі
, двічі виграв Кубок Німеччини
та Суперкубок Німеччини
, а також багато років залишався основним воротарем збірної Угорщини
.