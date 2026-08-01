Петер Гулачі стане гравцем Вільярреала. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, РБ Лейпциг дав дозвіл 36-річному угорському голкіперу вирушити до Іспанії для завершення трансферу. Усі ключові деталі угоди вже погоджені. Повідомляється, що сума трансферу складе 2 мільйони євро.

Гулачі виступав за РБ Лейпциг із 2015 року та став одним із символів клубу. За цей час він провів 362 офіційні матчі, двічі виграв Кубок Німеччини та Суперкубок Німеччини, а також багато років залишався основним воротарем збірної Угорщини.