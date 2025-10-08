Однак є суттєва перепона для трансферу.
Енцо Фернандес, Getty Images
08 жовтня 2025, 08:10
Ледь устиг розпочатись сезон, а мадридський Реал уже шукає кандидатів на наступний гучний трансфер по його завершенню.
Іспанські ЗМІ повідомляють, що "галактікос" відправляли своїх скаутів на перегляд гри аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса в матчі проти Ліверпуля на Стемфорд Бридж (2:1).
Поточний лідер іспанської Ла Ліги готовий розглянути можливість підписання 24-річного виконавця наступного літа.
Однак одразу ж виникає перепона на шляху до цього трансферу — фінансові вимоги від "синіх", які хочуть бачити за свого гравця з контрактом до 2032 року не менше, аніж 130 млн євро.
У поточному сезоні на рахунку Енцо 10 матчів, три голи та один асист.