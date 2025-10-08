Іспанія

Однак є суттєва перепона для трансферу.

Ледь устиг розпочатись сезон, а мадридський Реал уже шукає кандидатів на наступний гучний трансфер по його завершенню.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що "галактікос" відправляли своїх скаутів на перегляд гри аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса в матчі проти Ліверпуля на Стемфорд Бридж (2:1).

Поточний лідер іспанської Ла Ліги готовий розглянути можливість підписання 24-річного виконавця наступного літа.

Однак одразу ж виникає перепона на шляху до цього трансферу — фінансові вимоги від "синіх", які хочуть бачити за свого гравця з контрактом до 2032 року не менше, аніж 130 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Енцо 10 матчів, три голи та один асист.