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Федерація виступила з офіційною заявою.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно кілька днів тому відмовився від реалізації власної ідеї з продажу прав на чемпіонат світу.

Однак резонанс навіть від самого факту існування такої можливості спричинив серйозну дискусію у футбольній спільноті, наслідком якої може бути руйнування вотуму довіри чинному очільнику світового футболу.

Власне, процес уже запущено — Федерація футболу Уельсу першою виступила з відмовою від підтримки кандидатури Інфантіно на наступних виборах на його нинішню посаду.

"Заява від імені УЄФА та 55 національних асоціацій

УЄФА та її національні асоціації не братимуть участі у змаганнях FIFA.

УЄФА та 55 асоціацій-членів єдині. Ми одноголосно та однозначно відхиляємо пропозицію FIFA передати частки власності у Чемпіонаті світу та інших змаганнях FIFA приватним інвесторам.

Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найбільших спортивних спадщин футболу. Вона створювалася поколіннями гравцями, національними командами та вболівальниками на всіх континентах.

Жодна його частина ніколи не повинна бути передана приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається.

Це водночас безвідповідально та неприпустимо, що пропозиція такого значення для футболу була задумана таємно та доведена до межі схвалення без будь-яких змістовних консультацій з тими, кому доручено керувати грою.

Це не просто глибокий провал керівництва, а й відмова ФІФА від обов'язку зберігати світовий футбол.

Національним асоціаціям усього світу тепер пред'явлено ультиматум: прийняти незворотне захоплення найбільших футбольних змагань або понести наслідки.

Це не "демократичне рішення", а управління шляхом залякування — акт примусу, негідний установи, якій доручено керувати світовою грою.

Але наша опозиція виходить далеко за рамки процесу.

Щойно зовнішні інвестори набувають частки власності у змаганнях ФІФА, футбол зміниться назавжди. Комерційна прибутковість стає постійним зобов'язанням. Очікування інвесторів стають щоденним тиском.

Із цього моменту кожне рішення щодо міжнародного календаря, кожне рішення щодо форматів змагань та кожне рішення, що формує майбутнє футболу, більше не керується тим, що найкраще служить грі, а тим, що найкраще служить акціонерам.

Ця модель не має місця у світовому футболі. Майбутнє футболу не може диктуватися очікуваннями тих, чий перший обов'язок — максимізувати фінансову прибутковість. Інтереси національних асоціацій, ліг, клубів, гравців та вболівальників також не можуть підпорядковуватися прибутковості інвесторів. Футбол не може закладати своє майбутнє заради фінансової вигоди.

Позиція Європи чітка. Ми ніколи не надамо цій моделі нашої легітимності. Ніхто не має морального права продавати те, що вони просто тримають у довірчій власності для наступного покоління.

У результаті сьогоднішнього обговорення жодна національна команда УЄФА не братиме участі в жодному змаганні ФІФА, поки ці пропозиції залишаються чинними, якщо тільки від цієї пропозиції не буде повністю відмовлено та не будуть надані обов'язкові гарантії того, що ФІФА ніколи більше не відкриє своє управління чи змагання для приватної власності.

Ні в кого не повинно бути жодних сумнівів: УЄФА та її національні асоціації будуть рішуче протистояти цим планам.

Бувають моменти, коли установи оцінюються не за тим, що вони готові прийняти, а за тим, на що вони відмовляються йти на компроміси. Це один із таких моментів.

Деякі речі просто надто важливі, щоб їх продавати. Чемпіонат світу з футболу належить футболу. Так буде завжди. І доки Європа має право голосу, він ніколи не буде виставлений на продаж.

Футбольна асоціація Уельсу цим підтверджує відкликання своєї підтримки кандидатури пана Джанні Інфантіно на переобрання президентом ФІФА на термін 2027-31 років.

Нещодавні невдачі у врядуванні, процесах, лідерстві, цінностях, управлінні зацікавленими сторонами, комунікаціях та здоровому судженні призвели нас до позиції, коли пан Інфантіно втратив довіру FAW до того, щоб залишатися на чолі світового футболу.

Нездатність ставити понад усе інтереси футболу — це невдача, яку ми не можемо прийняти.

FAW повідомила ФІФА щодо своєї позиції стосовно її керівника", — ідеться в заяві очільників футболу Уельсу.

Нагадаємо, що вибори президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року в Рабаті.