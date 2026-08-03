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Назар Домчак став другим у списку найперспективніших молодих футболістів Чехії, Польщі та Словаччини.

Український воротар празької Славії Назар Домчак отримав визнання від CIES Football Observatory, посівши друге місце у рейтингу найперспективніших молодих футболістів, які виступають у чемпіонатах Чехії, Польщі та Словаччини.

Під час формування рейтингу експерти враховували кількість ігрових хвилин, рівень турнірів, а також вік футболістів у порівнянні з іншими гравцями їхнього амплуа. За цими критеріями Домчак набрав показник x2.59.

Перше місце у списку посів захисник польського Леха Міхал Гургуль із результатом x2.68. Трійку найкращих замкнув ще один представник познанського клубу — Войцех Монька, який отримав показник x2.46.