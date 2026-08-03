Інше

19-річний півзахисник Дем'ян Єсін, який пройшов школу Торіно та виступав за юнацьку збірну України, продовжить кар'єру в клубі УПЛ.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання повноцінного контракту з українським півзахисником Дем'яном Єсіним.

19-річний хавбек останні два роки провів у системі італійського Торіно, а його попереднім клубом був Кальві Ноале. За час виступів у молодіжних чемпіонатах Італії він провів 49 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав шість результативних передач.

Також Єсін має досвід виступів за юнацьку збірну України U-19, у складі якої провів шість поєдинків.

Дем'ян є сином колишнього півзахисника Шахтаря, Маріуполя та Ворскли Дмитра Єсіна, який за кар'єру зіграв 232 матчі в українській Прем'єр-лізі.

У Кудрівці розраховують, що молодий футболіст зможе закріпитися в основному складі та допоможе команді в новому сезоні.