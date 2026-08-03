Італія

Клуб може анулювати абонемент уболівальникам, які регулярно не відвідують домашні матчі.

Італійський Комо оголосив про нові умови користування сезонними абонементами на домашні поєдинки. Клуб залишає за собою право позбавити вболівальника абонемента, якщо той без поважної причини та без попередження пропустить понад три матчі на домашньому стадіоні.

Також у такому випадку фанат може втратити пріоритетне право на придбання сезонного абонемента на наступний сезон.

У Комо також закликали власників квитків передавати їх лише іншим прихильникам клубу. Таке рішення пояснюють питаннями безпеки та бажанням зберегти комфортну атмосферу на трибунах.

Домашня арена клубу Джузеппе Сінігалья вміщує 13 602 глядачі. Після виходу команди до Ліги чемпіонів попит на квитки значно зріс, тому клуб прагне забезпечити максимальну заповнюваність стадіону.

У заяві Комо наголосив, що стадіон має залишатися безпечним і комфортним місцем для всіх уболівальників, зокрема для сімей із дітьми.