Іспанія

Мадридці завершують перехід івуарійського вінгера Яна Діоманде та продовжують роботу над трансфером Родрі.

Мадридський Реал незабаром може оголосити про два гучні трансфери.

Мадридці близькі до підписання вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде, після чого зосередяться на переході півзахисника Манчестер Сіті Родрі.

За інформацією видання Marca, сукупна вартість двох угод перевищить 180 мільйонів євро. За 19-річного івуарійця "вершкові" заплатять понад 120 мільйонів євро, тоді як трансфер 30-річного іспанця обійдеться мадридському клубу в 50–60 мільйонів євро.

У поточне трансферне вікно лави Реала вже поповнили Дензел Думфріс, Ібраїма Конате, Бернарду Сілва, Марк Кукурелья та Карлос Еспі. З початку червня команду очолює Жозе Моуринью.