Туреччина

Неочевидний поворот у трансферній історії.

Єгипетський нападник Мохамед Салах цього літа завершив дев’ятирічні відносини з англійським Ліверпулем та отримав статус вільного агента на трансферному ринку.

Варіантів для продовження кар’єри в 34-річного виконавця було чимало, але переважна більшість із них так чи інакше вимагала переїзду в східному напрямку.

Однак зрештою саме турецький Трабзонспор, третя за силою команда зразка минулого сезону національної першості, виграв ці запеклі перегони, у яких були присутні, зокрема, представники Саудівської Аравії.

Контракт з єгиптянином буде підписано на рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Відповідно до угоди, Салах отримає 23 млн євро за кампанію, а також матиме 100% від прибутків із продажу футболок Трабзонспора з його прізвищем закордоном та 25% від прибутку подібних товарів у межах Туреччини.

Також передбачені агентські та бонусні виплати загальним обсягом у 20 млн євро.

Презентація Салаха для турецьких уболівальників відбудеться 5 серпня, о 12:00 за місцевим часом у загальному авіаційному терміналі аеропорту Ататюрка в Стамбулі.