Іспанія

Бразильський форвард прагне змінити команду через відсутність гарантій постійної ігрової практики від Жозе Моурінью.

Нападник мадридського Реала Ендрік може змінити клубну прописку у поточне трансферне вікно.

Головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью не здатний гарантувати 20-річному футболісту стабільне місце у складі. За інформацією журналіста Ягіза Санбуджоглу, бразилець уже повідомив керівництво мадридців про своє бажання піти.

Другу половину минулого сезону Ендрік провів на правах оренди у французькому Ліоні, де якісно проявив себе та виборов виклик до збірної Бразилії на ЧС-2026.

Наразі активний інтерес до нападника виявляє Рома, яка розраховує оформити оренду з правом подальшого викупу.