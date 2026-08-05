Іспанія

Форвард навіть погодився на перехід на певному етапі.

Бразильський нападник лондонського Челсі Жуан Педро готується до підписання нового контракту з клубом.

Але впродовж цього літа 24-річний виконавець не завжди мав чітке бачення свого майбутнього в складі "синіх".

Стало відомо, що наприкінці червня каталонська Барселона виходила на Челсі з пропозицією в 80 млн євро, тоді як лондонці були загалом не проти вести перемовини про ймовірний трансфер.

Також ця ідея подобалась і самому Педро, однак зрештою "блаугранас" ухвалили стратегічне рішення про надання переваги підписанню Ентоні Гордона з Ньюкасла та боротьбі за Хуана Альвареса з Атлетіко.

У минулому сезоні бразилець забив 20 голів у 47 поєдинках та віддав 5 гольових передач в усіх турнірах.