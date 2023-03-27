Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст розповів про матч з англійцями.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував поразку англійцям у відборі до Євро-2024.

"Це футбол. Багато ігор ще попереду. Італія програла Англія, зараз це топзбірна, але ми намагалися грати. Були помилки, але всі старалися, відпрацьовували протягом усіх 90 хвилин, тому сказати, що хтось сьогодні не працював — не можна. Можливо, могли трошки більше створити в атаці, але це футбол.

Індивідуальна майстерність у них на високому рівні, але, можливо, ми їм дали багато простору, грали низько. Складно після гри казати, що можна було зробити краще. Ми все проаналізуємо, і сподіваємося, що наступний матч ми проведемо набагато краще.

- Вся боротьба попереду. Наші найважливіші матчі ще попереду. Все можливо, тому у червні нам потрібно брати очки, а далі будуть Італія та Англія. Треба бути професіоналами, прийняти цю поразку й рухатися далі", — сказав Маліновський в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.