Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Ірландією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру відбірного етапу Євро-2024 проти Ірландії (1:0).

"Це була важка гра. Грати в гостях проти Ірландії завжди складно. У нас було мало моментів, вони дуже добре захищалися. У Ірландії теж є якість та характер. Ми маємо шість очок після двох матчів і це найважливіше.

Ми не пропустили жодного гола та забили п'ять у двох матчах. Позитивних моментів багато. Наші гравці молоді, але у них є всі шанси досягти успіху на найвищому рівні. Я дуже пишаюся тим, як команда провела ці дві гри.

Я радий за Павара. Я вірю у всю свою команду. Колективна сила — ось що найважливіше", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ірландія – Франція.