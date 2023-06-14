Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між двома командами.

У п’ятницю, 16 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Північної Македонії та України. Гра пройде у Скоп'є на Національній арені Тоше Проескі.

Для збірної України ця гра стане одним із двох великих викликів у червневій частині відбору до чемпіонату Європи-2024. Трохи пізніше, 19 червня, "синьо-жовті" гратимуть проти Мальти.

Українці та представники Північної Македонії в своїй історії зустрічались 5 разів: 2 матчі команди провели у відборах на чемпіонат Європи, 2 гри були товариськими й один раз суперники зустрілись на Євро-2020. Україна змогла здолати суперників тричі саме в офіційних іграх і по разу поступилась та зіграла внічию.

Востаннє Україна та Північна Македонія грали саме на тому чемпіонаті Європи. Поєдинок відбувся у червні 2021 року. Тоді Національному стадіоні в Бухаресті Україна забила двічі в першому таймі — Андрій Ярмоленко та Рома Яремчук, але в другій половині змусила нервувати вболівальників відбитим пенальті та пропущеним м’ячем під Езджана Аліоскі — 2:1.

Де дивитись матч Північна Македонія — Україна?

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. На телебаченні транслювати матч будуть усі регіональні телеканали Суспільного, проте на будь-яких OTT-платформах на цих каналах подивитися футбол не вийде — тільки ТБ. Початок гри о 21:45 за київським часом.

VBET вважає фаворитом збірну Німеччини, коефіцієнт на перемогу німців складає 1.35, тоді як тріумф українців – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.