Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку восьмого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Мальта та Україна.

Збірна України зіграє гостьовий матч проти Мальти в рамках восьмого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 в групі C.

Мікеле Марколіні, після поразки від Італії (0:4), залучив до стартового складу Стіва та Жана Боргів в трійці центральних захисників, тоді як Ніколай Мускат гратиме в трійці півзахисту, а Нвоко розташується в нападі

Сергій Ребров, на тлі перемоги над Північною Македонією (2:0), використав із перших хвилин Караваєва праворуч у захисті, тоді як Сидорчук гратиме в опорній зоні, а Ванат розташується праворуч в ланці атакувальних півзахисників.

Мальта: Бонелло — Мбонг, С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Камензулі — Гійомьє, Н. Мускат, Янкам — Нвоко, П. Мбонг.

Запасні: Аль-Тумі, Галеа, Аттард, Шоу, Пізані, Монтебелло, Пейбер, Сатаріано, Оверенд, Крістенсен, З. Мускат, Апап.



Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Конопля, Михайліченко, Сваток, Назарина, Піхальонок, Яремчук, Буяльський, Русин, Попов, Зубков.



Гра Мальта — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.