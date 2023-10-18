Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський захисник упевнений у тому, що італійці потраплять на Євро-2024.

Захисник збірної Італії Франческо Ачербі прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:3).

"Перший тайм проти Англії був хорошим. Проти цієї збірної ми йшли в обіграш і досить легко потрапляли до їхньої зони. Ми мали спробувати виграти і зробити щось більше, бо була можливість.

У другому таймі вони захищалися дуже добре, а ми – ні. Ми не повинні були втрачати пильність.

Після того, як Італія не брала участі у двох останніх чемпіонатах світу, ми просто зобов'язані пройти далі та потрапити на чемпіонат Європи. Я навіть не хочу думати про інший результат. Ми маємо виграти у Північної Македонії та України", — наводить слова Ачербі Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Італія.