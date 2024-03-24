У вінгера є шанс зіграти проти збірної Ісландії.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES
24 березня 2024, 00:25
У суботу, 23 березня, гравці збірної України провели тренування в Польщі.
Уперше в березневому зборі участь у загальній групі взяв Віктор Циганков. Вінгер Жирони провів із партнерами всі заняття.
У неділю "синьо-жовті" продовжать підготовку до поєдинку в Опалениці.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 березня, відбудеться фінальний поєдинок раунду плей-оф кваліфікації на Євро-2024. Збірна України зіграє
проти Ісландії і в разі перемоги влітку гратиме на полях у Німеччині.
Початок гри о 21:45 за київським часом.