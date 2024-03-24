У суботу, 23 березня, гравці збірної України провели тренування в Польщі. 
Уперше в березневому зборі участь у загальній групі взяв Віктор Циганков. Вінгер Жирони провів із партнерами всі заняття. 
У неділю "синьо-жовті" продовжать підготовку до поєдинку в Опалениці. 
Нагадаємо, що у вівторок, 26 березня, відбудеться фінальний поєдинок раунду плей-оф кваліфікації на Євро-2024. Збірна України зіграє проти Ісландії і в разі перемоги влітку гратиме на полях у Німеччині. 
Початок гри о 21:45 за київським часом. 