Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Анатолій став на захист свого колеги за позицією Андрія Луніна.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін висловився щодо конкуренції з Андрієм Луніним за місце в основі та поділився очікуваннями від матчу проти Ісландії, передає YouTube-канал ВЗБІРНА.

Представник лісабонської Бенфіки зізнався, що засмутився через те, що не вийшов на поле у поєдинку зі збірною Боснії і Герцеговини.

"Хочеться грати і представляти свою збірну. Але це було рішення головного тренера, я його поважаю на 100%. Ми виграли, тому, мабуть, Ребров був правий. Маємо те, що маємо, і продовжуємо працювати", — сказав Трубін.

Він також поділився думкою щодо пропущеного Андрієм Луніним голу після рикошету у матчі проти БіГ.

"Коли команда пропускає — всі кажуть про воротаря. Вважаю, що це безглуздо​. Навіть якщо ми не беремо цей матч, завжди якщо якийсь гол, то люди у нас звикли звинувачувати воротаря. Це командна праця і командна помилка, коли ми пропускаємо", — сказав голкіпер.

На думку Трубіна, зустріч з ісландської збірною теж буде дуже важкою.

"Немає команд схожих, всі мають якісь свої сильні та слабкі риси. Ісландія – це саме командна гра, тому буде також дуже важко. Тим паче, це складається з однієї гри, і як нам Сергій Станіславович казав: "На одну гру всі можуть обіграти усіх і усі можуть зібратися", — зазначив він.

Матч фіналу плей-оф кваліфікації проти Ісландії відбудеться у вівторок, 26 березня, на Вроцлав Стедіум. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У разі звитяги, збірна України отримає місце у групі Е (Бельгія, Словаччина, Румунія) чемпіонату Європи у Німеччині, що відбудеться влітку 2024 року.