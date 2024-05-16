Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України також вкотре подякував нашим захисникам.

У груповому етапі фінального турніру Євро-2024 національна збірна України потрапила до квартету E, де зустрінеться з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров дав короткий коментар щодо майбутньої континентальної першості.

"Все, що ми робимо – для наших захисників. Ми дуже їм вдячні.

Дуже радий, що наші гравці вийшли на Євро і змогли подарувати емоції українцям. Упевнений, що ми покажемо своє обличчя на турнірі", — цитує слова Сергія Реброва УАФ у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).