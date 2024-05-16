Керманич збірної України також вкотре подякував нашим захисникам.
Сергій Ребров, Getty Images
16 травня 2024, 00:47
У груповому етапі фінального турніру Євро-2024 національна збірна України потрапила до квартету E, де зустрінеться з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров дав короткий коментар щодо майбутньої континентальної першості.
"Все, що ми робимо – для наших захисників. Ми дуже їм вдячні.
Дуже радий, що наші гравці вийшли на Євро і змогли подарувати емоції українцям. Упевнений, що ми покажемо своє обличчя на турнірі", — цитує слова Сергія Реброва УАФ у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).