Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець оцінив деяких футболістів збірної Бельгії.

Нападник збірної України Роман Яремчук оцінив бельгійських футболістів, які протистоятимуть збірній України на чемпіонаті Європи-2024.

Зокрема, Яремчук похвалив Ромелу Лукаку, а також зазначив, що відсутність Тібо Куртуа — плюс для "синьо-жовтих".

"Бельгія — одна з найкращих збірних, незважаючи на зміну поколінь. Але в команді є Доку, є де Брюйне, які завжди можуть зробити різницю. Плюс Лукаку — один із найкращих форвардів світу. Все ще класний гравець, якщо в нього є довіра тренера.

Відсутність Куртуа? Це плюс для України, але я впевнений, що й інший воротар зіграє на рівні", — сказав Яремчук.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.