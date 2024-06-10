Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український центрбек — про підготовку до чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині.

У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України проведе третій спаринг, а суперником "синьо-жовтих" стане Молдова.

Українській центральний захисник Борнмута Ілля Забарний розповів про підготовку та майбутній спаринг із молдовською командою.

"Підготовка йде за планом. Те, що нам потрібно, ми награємо та готуємось. Готуємося безпосередньо до першої гри і так, атмосфера в команді хороша.

У нас все нормально, ми розуміємо, куди ми хочемо потрапити, так яких результатів ми хочемо досягти. Всі розуміють наскільки важливо грати і виступати на такому турнірі, тому всі заряджені. Сьогодні награвали дещо те, що в нас не виходило, але це робочі моменти, це нормально. Всі розуміють, всі до цього серйозно відносяться і готуємось повним ходом.

Товариський матч із Молдовою? Усі розуміють, що на рівні збірних немає слабких команд, тому буде дуже хороший спаринг, який нам допоможе підготуватися до Євро-2024.

Персональні цілі на Євро-2024? По-перше, представляти на максимумі свою країну. Всі розуміють, наскільки це важливо нагадати світові, яка у нас ситуація в країні та, перш за все, це виходити та робити максимум", — сказав Ілля Забарний у коментарі для УАФ.

Нагадаємо, у груповому етапі Євро-2024, яке проходитиме з 14 червня до 14 липня, збірна України потрапила до квартету E, де зустрінеться з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:



▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).