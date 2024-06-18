Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Туркам удалося дотиснути свого опонента в гарячій дуелі.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла висловився щодо матчу 1 туру групового етапу Євро-2024 проти збірної Грузії, передає офіційний сайт УЄФА.

Туреччина — Грузія 3:1 Відео голів та огляд матчу 18.06.2024

Італійський спеціаліст поділився своїми емоціями від перемоги над грузинами та очікуваннями від майбутніх виступів його підопічних.

"Це був матч, гідний фіналу. Наші вболівальники були чудові, навіть коли було важко, і ця перемога для них також. У мене сьогодні День народження (52 роки), тож це був найкращий подарунок, який я міг отримати.

Сьогодні ми здійснили 22 удари по воротах. Нам потрібно бути точнішими, але я оцінив гру команди. Ми трохи розслабилися після того, як VAR скасував другий гол, але таке буває.

Фізично Грузія сильна, добре організована. Вони знають свої сильні та слабкі сторони і грають відповідно. Вони не випадково дісталися фінальної частини Євро.

Це вперше, коли ми виграли у своєму першому матчі, і ми жодного разу не виходили далі групового етапу на останніх трьох Євро; минулого разу ми навіть не набрали очок. Нашою першою метою була перемога в цьому матчі. Зараз, після звитяги сьогодні, ми мріємо виграти в наступному поєдинку та вийти до плей-офф", — зазначив Монтелла.

У 2 турі групового етапу Євро-2024 туркам протистоятимуть португальці. Цей матч групи F відбудеться 22 червня.

Нагадаємо, найкращим гравцем матчу Туреччина — Грузія визнали півзахисника перших Арду Гюлера. Йому також вдалося побити рекорд чемпіонатів Європи, встановлений Роналду понад 20 років тому.