Початок — о 13:30.
Руслан Маліновський та Володимир Бражко, УАФ
19 червня 2024, 12:00
Українська асоціація футболу запланувала пресконференцію з двома гравцями національної збірної України під час підготовки до другого туру Євро-2024 проти Словаччини: молодим опорним півзахисником Володимиром Бражком та центральний півзахисником Русланом Маліновським.
Пряма трансляція пресконференції відбудеться сьогодні, 19 червня, о 13:30 за київським часом.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE-каналі УАФ:
Зазначимо, що Володимир Бражко вийшов на поле за рахунку 0:3, проте це вже третій для нього медіазахід після невдачі в першому турі. Спочатку він давав коментар для Суспільне Спорт, а потім — для УАФ під час тренування у рамках підготовки до Словаччини. Тепер буде пресконференція.
Руслан Маліновський відіграв проти Румунії близько 8 хвилин, вийшовши на заміну наприкінці матчу замість Георгія Судакова за рахунку 0:3.
Також із пресою одразу після матчу поспілкувалися Олександр Зінченко (для MEGOGO, відіграв усю гру), Роман Яремчук (флешзона, вийшов на поле в другому таймі за рахунку 0:3), Андрій Лунін (для Суспільне Спорт, відіграв увесь матч) та Тарас Степаненко (для УЄФА, відіграв увесь матч).
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).