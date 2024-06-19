Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок — о 13:30.

Українська асоціація футболу запланувала пресконференцію з двома гравцями національної збірної України під час підготовки до другого туру Євро-2024 проти Словаччини: молодим опорним півзахисником Володимиром Бражком та центральний півзахисником Русланом Маліновським.

Пряма трансляція пресконференції відбудеться сьогодні, 19 червня, о 13:30 за київським часом.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE-каналі УАФ:

Зазначимо, що Володимир Бражко вийшов на поле за рахунку 0:3, проте це вже третій для нього медіазахід після невдачі в першому турі. Спочатку він давав коментар для Суспільне Спорт, а потім — для УАФ під час тренування у рамках підготовки до Словаччини. Тепер буде пресконференція.

Руслан Маліновський відіграв проти Румунії близько 8 хвилин, вийшовши на заміну наприкінці матчу замість Георгія Судакова за рахунку 0:3.

Також із пресою одразу після матчу поспілкувалися Олександр Зінченко (для MEGOGO, відіграв усю гру), Роман Яремчук (флешзона, вийшов на поле в другому таймі за рахунку 0:3), Андрій Лунін (для Суспільне Спорт, відіграв увесь матч) та Тарас Степаненко (для УЄФА, відіграв увесь матч).

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).